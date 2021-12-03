/664067/طلب-إحاطة-للحكومة-بشأن زيادة-الكثافة-في-مدارس-المحلة

تقدم النائب محمود عبد السميع الشامي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن زيادة الكثافة في فصول مدارس مدينة المحلة الكبرى.

دوت الخليج

محمد عبدالسميع الشامي: السبب في ارتفاع كثافات الطلاب بالفصول هو عدم بناء مدارس جديدة

وقال الشامي، في طلب الإحاطة المقدم، أنه مع بداية العام الدراسي الحالي وإقبال الطلاب على الانتظام بالمدارس تبين ارتفاع كثافات الفصول بمارس المدينة والتي تعدت 70 طالب بالفصل علما بأن الكثافة بفصول القرى متوسط 40 طالب بالفصل في ظل العجز الشديد في أعضاء هيئة التدريس بكافة المواد، لافتا أن السبب في ارتفاع كثافات الطلاب بالفصول هو عدم بناء مدارس جديدة بالمدينة منذ سنوات عديدة، والمدارس التي تدرج بخطة الإحلال الجزئى او التوسع يتم العمل بها أثناء الدراسة مما يؤدى إلى نقل الطلاب إلى مدارس أخرى تزيد من كثافتها، وتضاعف العجز في هيئة التدريس.

وأشار عضو مجلس النواب، أنه عند احتساب متوسط الكثافة بالمحلة الكبرى يتم حصر عدد الفصول وعدد الطلاب بمدارس المدينة ومدارس القرى معا وهذا يؤدى إلى أن متوسط الكثافة يكون مخالفا للواقع حيث أن عدد الفصول بمدارس القرى أكثر من عدد الفصول بمدارس المدينة.

وتابع الشامي: في ظل أزمة كورونا يتم عمل تباعد عن طريق تشغيل المدارس بأكثر من فترة وهذا يضاعف العجز بهيئة التدريس حيث يوجد مدارس ليس بها معلمين لمعظم المواد وكذا وجود عجز شديد بجميع المدارس، وفتح باب الطوع لا يحل مشكلة العجز لأسباب عديدة.

وأردف عضو مجلس النواب: الطلب يناقش أيضا عدم وجود معلمين لمعظم المواد ووجود عجز شديد بالمدارس حيث أن فتح باب التطوع لايحل مشكله العجز ويتم تجاهل الـ٣٦ ألف معلم الذين تم تدريبهم واختبارهم بالمدارس ولم يحصلو علي التعيين.