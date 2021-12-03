رئيس مجلس النواب يلقي كلمة أمام القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط حول مكافحة التغيرات المُناخية

/664070/رئيس-مجلس-النواب-يلقي-كلمة-أمام--القمة-الـ-7-لرؤساء-برلمانات-الجمعية-البرلمانية-للإتحاد-من-أجل-المتوسط-حول-مكافحة-التغيرات-المناخية

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم كلمة أمام القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط والمُنعقدة في بروكسل، حول موضوع: مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المُتوسط، وجاءت أبرز محاور الكلمة على النحو التالي :

دوت الخليج

حنفي جبالي: التغيرات المُناخية تُعد تحدياً استثنائياً مُتعدد الأبعاد

خلال كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن قضية التغيرات المُناخية تُعد تحدياً استثنائياً مُتعدد الأبعاد والتداعيات، مؤكداً على أن مواجهته سريعاً أصبحت إلزامية في ظل الآثار السلبية والمُتلاحقة له، واستعرض سيادته، جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المُناخية والتي أولت قضية تغير المُناخ أولوية رئيسية.

وأضاف بأن الدولة المصرية انخرطت بايجابية وكثافة في الجهد الدولي لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، مُشيراً إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27خير دليل على ذلك، وعلى الصعيد الإقليمي، وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن مصر تتعاون مع شركائها المتوسطيين من أجل صياغة رؤية تعاونية وإقليمية لمواجهة تغير المُناخ وتداعياته السلبية في الفضاء المتوسطي.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس النواب على أن مواجهة التغيرات المُناخية لم تعد تحتمل التقاعس معها على كافة المستويات، بل يلزمها جهد دولي وإقليمي مُستدام وعادل للتعامل الحاسم معها، داعياً البرلمانيين إلى الإنخراط بشكل مُكثف من أجل صياغة رؤى تعاونية، وخُطط عاجلة للتعامل مع تلك الظاهرة الخطيرة.