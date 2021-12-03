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تبدأ قناة «ON» في عرض حكاية «غرام بانتظام» ثاني حكايات الجزء الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، بدايًة من يوم السبت القادم الموافق 4 من شهر ديسمبر الجاري.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض حكاية «غرام بانتظام» والقنوات الناقلة.

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء عبر قناة «ON» الساعة 8 مساءً، على أن يعاد في الساعة 2 صباحا و1 ظهرًا.

كما يعرض على قناة «ON دراما» في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد 5 صباحًا، 10 صباحا و 4 عصرًا.

فيما يذاع عبر قناة «MBC1» من الأحد إلى الخميس 4 عصرًا، 3 صباحًا، 8 صباحًا.

أبطال حكاية «غرام بانتظام»

حكاية «غرام بانتظام» بطولة شريف سلامة ويشارك فيها رحمة حسن، نانسي صلاح، محمد لطفي شاهين، لؤي عمران، مها سلامة، محمد مرزبان وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج رامى رزق الله.

الحكاية الأولى من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»

وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي .

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.

مسلسل نصيبي وقسمتك

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما المصرية والعربية، منهم «شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي».

على الصعيد الآخر، ودع الفنان شريف سلامة بكلمات مؤثرة، الراحل أحمد خليل، الذي وافته المنية، متأثرًا بفيروس كورونا.

شريف سلامة ينعي أحمد خليل بكلمات مؤثرة

نشر سلامة صورة أحمد خليل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها متأثرًا: "وداعًا الفنان أحمد خليل، لا يستطيع لساني عن التعبير عن الحزن الكبير".

وتابع: "خبر صادم وحزين، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. كان أبي وأخي وصديقي، تعجز الكلمات للتعبير عن شخص العظيم.. وداعًا أبي وصديقى، إلى جنة الرحمن بإذن الله".