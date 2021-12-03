الجيزة تغلق 14 سنتر دروس خصوصية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشرطة المرافق وتوجيه حملات مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما لها من أضرار على العملية التعليمية.





وتمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع 14 مركزا للدروس الخصوصية بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية ومدينة الحوامدية خلال أسبوع، حيث تم فى حى جنوب غلق وتشميع سنتر النجاح بشارع المدرسة بالمنيب وسنتر بشارع محمد السوهاجى وسنتر الأهلاوية بشارع صبرى باشا وسنتر الفتح بشارع الكولدير. وفى حى الوراق تم غلق وتشميع سناتر القمة ونور الإيمان للدروس الخصوصية بشارع ترعة السواحل أمام مدرسة عبد الله بن رواحة وسناتر المستقبل والمنتصر والحرمين بوراق الحضر ووراق العرب، وفى مدينة الحوامدية تم غلق وتشميع سنتر الفضل بشارع المدرسة الحديثة وسنتر الأوائل بشارع الساحه وسنتر التميز بشارع مسجد ابو يوسف، بالإضافة إلى سنتر نوبل بشارع صلاح الدين وسنتر المستقبل بأبراج نصر الدين بالعمرانية، وتم مصادرة الكراسى والمحتويات بالسناتر وايداع جميع المضبوطات مخازن الوحدات المحلية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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