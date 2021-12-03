عاجل- قرينة الرئيس: أصحاب الهمم العالية قلب مصر وأملها

جدة - نرمين السيد - وقالت قرينة الرئيس، فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى: تحية غالية إلى كل أصحاب الهمم العالية، فأنتم قلب مصر وأملها والجانب المضيء فى مستقبلها، حيث يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، هذا اليوم الذى يعد تعبيرا صادقا عن مدى قدرات وإمكانات أصحاب الهمم فى التحدى والإرادة والعزيمة، فهم الجزء الأصيل من نسيج هذا الوطن".

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