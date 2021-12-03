الصحة تعلن افتتاح مستشفى ميت سراج للصحة للنفسية وعلاج الإدمان بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن مستشفى "ميت سراج" هو ثانى مستشفى تابع لأمانة الصحة النفسية بمحافظة المنوفية بعد مستشفى شبين الكوم، وذلك فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على التوسع فى تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لجموع المواطنين فى جمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أن المستشفى يضم مبنى للعيادات الخارجية، يشمل تخصصات علاج الإدمان، والإقلاع عن التدخين، وعيادة الفيروسات، وعيادة الصحة النفسية للمرأة، وعيادة الأطفال والمراهقين، وعيادة الصحة النفسية لكبار السن، بالإضافة إلى معمل لإجراء التحاليل المطلوبة، وصيدلية مجهزة تحتوى على كافة الأدوية لصرف العلاج اللازم للمرضى.

وعقب الافتتاح، التقت الدكتورة منن عبدالمقصود، بعدد من مرضى الإدمان المتعافين، والذين أتموا رحلتهم العلاجية بمستشفى شبين الكوم، وذلك لدعمهم وتشجيعهم فى الثبات والاستمرار فى التعافى وعدم العودة لتجربة تعاطى المواد المخدرة.

حضر الافتتاح الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ووكيل وزارة الصحة الأسبق، والدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، والدكتورة رانية زكريا مدير عام المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وبعض مديرى الإدارات بالأمانة.

يذكر أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابع لوزارة الصحة والسكان، تقدم خدماتها من خلال 21 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان، وذلك بعد انضمام مستشفى "ميت سراج" كما تقدم الأمانة خدماتها المجانية للجمهور من خلال الخط الساخن للاستشارات والاستفسارات والدعم النفسى، على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام: (16328-08008880700-0220816831).