في اليوم العالمى لأصحاب الهمم.. السيدة انتصار السيسي: أنتم قلب مصر ومستقبلها المضىء

هنأت السيدة انتصار السيسي، أصحاب الهمم في اليوم العالمي لهم، ووجهت لهم التحية قائلة: «تحية غالية إلى كل أصحاب الهمم العالية، فأنتم قلب مصر وأملها والجانب المضىء في مستقبلها».

وأضافت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها على فيس بوك: يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة، هذا اليوم الذى يعد تعبيرا صادقا عن مدى قدرات وإمكانات أصحاب الهمم فى التحدى والإرادة والعزيمة، فهم الجزء الأصيل من نسيج هذا الوطن.