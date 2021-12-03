إعادة تشغيل وتعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجهين القبلى والبحرى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل وتعديل مواعيد واستبدال عربات بعض القطارات بخطوط الوجهين القبلى والبحرى، بهدف توفير أقصى سبل الراحة لجمهور الركاب وتقديم خدمات جديدة تليق بهم، حيث تضمنت التعديلات تعديل مواعيد واستبدال عربات وإعادة تشغيل بعض القطارات بعدد من خطوط الهيئة اعتبارا من الغد كالآتى : • تعديل تركيب قطارات 42/53/60/69/73 ركاب دمياط/المنصورة/طنطا والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر . • تعديل تركيب قطارات 377/298/71 ركاب القاهرة/الزقازيق/المنصورة/طنطا/ المنصورة جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر . • تعديل تركيب قطارات 378/385/392 ركاب المنصورة /الزقازيق/ القاهرة والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر . • تعديل تركيب قطارى 736 /733 ركاب سوهاج / نجع حمادى والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر على أن تعديل تركيب القطار رقم 733 إعتباراً من يوم 5/12/2021 . • تعديل تركيب قطارى 723/718 ركاب سوهاج / أسيوط والعكس جدولهم الحالى بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر على أن تعديل تركيب القطار رقم 718 إعتباراً من يوم 5/12/2021 . • تعديل ميعاد القطار رقم 1104 ركاب الواسطى / الفيوم ليقوم من الواسطى الساعة 8.05 صباحا بدلاً من الساعة 7.35 يصل الفيوم الساعة 9.05صباحاً . • تعديل ميعاد القطار رقم 140 ركاب الواسطى / الفيوم ليقوم من الواسطى الساعة 7.20 صباحا بدلاً من الساعة 7.05 يصل الفيوم الساعة 8.35 صباحاً . • ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارى 143 حيث يقوم من الفيوم الساعة 7.05 صباحاً يصل الواسطى 8.05 صباحاً. • تعديل ميعاد قطار 145 حيث يقوم من الفيوم الساعة 22.10 مساءاً يصل الواسطى الساعة 23.05 مساءاً . • إعادة تشغيل القطار رقم 150 ركاب الواسطى / الفيوم كخدمة جديدة حيث يقوم من الواسطى الساعة 22.00 مساءاً يصل الفيوم الساعة 22.55 مساءاً . • إعادة تشغيل القطار رقم 125 ركاب الفيوم / الواسطى كخدمة جديدة حيث يقوم من الفيوم الساعة 6.20 صباحاً يصل الواسطى الساعة 7.10 صباحاً .

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