تحويلات مرورية لتجديد وإحلال الصرف الصحى بمصر الجديدة لمدة 10 أيام

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد بخط الصرف الصحى بشارع القمر بمصر الجديدة لمدة 10 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحى بداية من تقاطع شارع حسن صادق مع شارع القمر وصولاً لتقاطع شارع القمر مع شارع البيرونى بمناطق مصر الجديدة ، مع تنفيذ إستقطاع مسافة 3 متر تقريباً من محور العروبة وتقاطعه مع شارع القمر فى المتجه لمطار القاهرة ، الأمر الذى يتطلب معه غلق شارع القمر بمنطقة مصر الجديدة مع تحويل حركة مرور المركبات إتجاه شارع بديل وفقاً للتعليمات الإرشادية الموضحة إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 6/12/2021 ولمدة 10 أيام والأعمال (ليلاً ونهاراً).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.