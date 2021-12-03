/664072/هناء--سرور-مشروع-تطوير-مدينة-سانت-كاترين-يعد-إنجاز-كبير

أشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، بمشروع تطوير مدينة سانت كاترين "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، والذي يضم وحدات سكنية وسياحية ومسجدا، وكنيسة، ومدرسة، وسوقا تجارية وغيرها من الخدمات الأخرى، والذي جاء بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير هذه المدنية ووضعها في مكانتها اللائقة وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثرى والدينى والبيئى، تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة.

دوت الخليج

هناء سرور تستعرض المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مدينة سانت كاترين

كما أشادت سرور، بإنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى للطبيعة البكر.

وقالت عضو مجلس النواب، إن ما تم استعراضه خلال الجولة التفقدية للدكتور عاصم الجزاء وزير الإسكان والمرافق للمشروع والأعمال الجارى تنفيذها إنجاز كبير، مشيرة إلى ما جاء خلال الجولة بأن مدينة سانت كاترين تتمتع بمكانة عظيمة تاريخية وروحانية، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، وكلم سيدنا موسى عليه السلام، كما تضم جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وتعد المدينة ملتقى للديانات السماوية الـثلاث، وتقع فى قلب محمية طبيعية، مؤكداً أن تجمع كل هذه المقومات بمدينة سانت كاترين، تجعلها منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

والجدير بالذكر أن المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مدينة سانت كاترين، تشمل، إنشاء النزل البيئي الجديد "امتداد" بمنطقة وادي الراحة (216) غرفة، بالإضافة الى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحاذاة سفح الجبل، وتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وممشي درب موسي يحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي، وكذا تطوير النزل البيئي القائم وتطوير منطقة استراحة السادات، وإنشاء ساحة السلام وتشمل (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبني عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتريا - غرف اجتماعات).

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنه جار أيضاً إنشاء فندق جبلى متكامل (150 غرفة)، وإنشاء مركز الزوار الجديد بمدخل المدينة، موقع ميدان الوادي المقدس، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد، وتطوير المنطقة السياحية (إنشاء المنتجع السياحي الاستثماري الجبلي، ومنطقة تجارية (بازارات)، وإنشاء المبنى الاجتماعي الخاص بمركز الشباب)، وتطوير مركز البلدة التراثية (تطوير المسجد القائم، وتطوير المحال القائمة، وإضافة محال جديدة، وتحويل المنطقة إلي منطقة سياحية تراثية للمشاة فقط تناسب طابع المدينة).

و تشمل المشروعات، تطوير منطقة البيوت البدوية شاملة تنسيق الموقع وإنشاء مركزين للخدمات، وتطوير منطقة وادى الدير، وإنشاء المنطقة السكنية الجديدة، حيث سيتم إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكنية المتوقعة للمدينة بعد التنمية، بجانب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين من مركز الزوار حتي مركز المدينة، وأعمال شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وأعمال الوقاية من السيول، وتشمل معالجة مخرات السيول التي تم مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة بحيث تصبح عنصراً إيجابياً ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بالمدينة.