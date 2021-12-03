في اليوم العالمى لـ"ذوى الإعاقة".. تشريعات أصدرها البرلمان لـ" الأشخاص ذوي الإعاقة"

/664074/في-اليوم-العالمى-لـذوى-الإعاقة-تشريعات-أصدرها--البرلمان--لـ--الأشخاص-ذوي-الإعاقة

يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، و يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

دوت الخليج

يرصد جهود الدولة المصرية لدعم ذوي الإعاقة

وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، في كافة المجالات، وذلك بعد سنوات ماضية عانى فيها ذو الاحتياجات الخاصة من التهميش والحرمان من حقوقهم السياسية والاجتماعية، ولكن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم ، تحول الحرمان والتهميش إلي عطاء وتمكين لهم في مختلف المجالات، وترجم هذا العطاء أيضا بإصدار مجلس النواب تشريعات وقوانين تضمن لهم حقوقهم، وتتيح لهم حياة كريمة.

دوت الخليج

يرصد أبرز التشريعات التى أصدرها البرلمان لضمان حقوق “ذوي الإعاقة”

وفي هذ الإطار يرصد لكم موقع “دوت الخليج”الإخباري أبرز التشريعات التى أصدرها البرلمان:

-إصدار قانون حقوق الأشخاص ذو الإعاقة عام 2018 كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم.

-صدور القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يساهم بصورة كبيرة في حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم بضمان استقلاليته.

-صدور القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لضمان توفير الاعتمادات وتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة.

- صدور القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لصالح القصر وأسر ذوي الإعاقة والذى حدد الحد الأدنى للصرف خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

-موافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر على ذو الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة من 50 ألف ولا تزيد عن 100ألف .