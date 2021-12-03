 7 تصريحات هامة لرئيس النواب حول مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط

/664075/7-تصريحات-هامة-لرئيس-النواب حول-مكافحة-التغيرات-المناخية-في-منطقة-المتوسط

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم كلمة أمام القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط والمُنعقدة في بروكسل، حول موضوع: مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المُتوسط.

دوت الخليج تصريحات رئيس النواب حول مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط - التغيرات المُناخية تحدٍ استثنائي مُتعدد الأبعاد والتداعيات - مواجهة التغيرات المناهية سريعاً أصبحت إلزامية في ظل الآثار السلبية والمتلاحقة له -الدولة المصرية أولت قضية تغير المُناخ أولوية رئيسية. -مصر انخرطت بايجابية وكثافة في الجهد الدولي لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية الخطيرة - استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27خير دليل على ذلك -مصر تتعاون مع شركائها المتوسطيين من أجل صياغة رؤية تعاونية - مصر تستهدف رؤية وإقليمية لمواجهة تغير المُناخ وتداعياته السلبية في الفضاء المتوسطي

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