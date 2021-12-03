/664076/عبدالوهاب-خليل-توطين-الصناعات-العسكرية-بمصر-أحد-أبرز-مكتسبات-إيديكس-2021

قال النائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، إن وقائع وفعاليات مؤتمر "إيديكس 2021"، جاءت لتشكل نجاحا جديدا يضاف لرصيد إنجازات الدولة المصرية مؤخرا على مختلف الأصعدة، وأن توطين الصناعات العسكرية بمصر، يأتي كأبرز مستهدفات المعرض الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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عبدالوهاب خليل: القوات المسلحة أظهرت مستوى متطور في مجال أنظمة التسليح

وأضاف خليل، أن المعرض قد ساهم في وضع مصر على خارطة الدول التي تنجح في تنظيم ملتقيات السلاح عالميا، وقد بعث بمجموعة من الرسائل التي تظهر حجم التقدم التكنولوجي للصناعات العسكرية في مصر.

واستطرد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، أن هناك حرص رئاسي واضح على إظهار قوة وقدرة الدولة المصرية في امتلاك آليات الدفاع عن النفس بشكل متطور وحماية الأمن القومي المصري والعربي، وهو ما ظهر في المعرض الذي يعد أحد أهم وأقوى معارض السلاح واستعراض مجالات التسليح في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واختتم خليل بقوله إن القوات المسلحة المصرية أظهرت مستوى متطور واحترافي في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، وذلك إلى جانب دور رائد من الهي العربية للتصنيع، وهي المنظومة الوطنية، التي تحقق أفضل الإنجازات في تاريخ الدولة المصرية حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح الإثنين الماضي، المعرض الدولي للصناعات العسكرية ،2021 بمركز مصر للمعارض الدولية، بهدف الاطلاع على أحدث ما تعرضه الشركات المصرية المتخصصة في الصناعات العسكرية من عتاد عسكري جديد.

ويعد المعرض من أضخم المعارض المتخصصة في الصناعات العسكرية في مصر، والقارة الأفريقية، ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح.

ونجح المعرض في جذب المزيد من صانعي القرار من القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية سواء محليا أو دوليا وإقليميا.