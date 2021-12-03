/664077/عمرو-القطامي-مصر-بعثت-برسائل-القوة-والتطور-العسكري-في-إيديكس-2021

قال النائب عمرو القطامي عضو حزب مستقبل وطن، وعضو لجنة الطاقة بمجلس النواب إن معرض "إيديكس 2021" للصناعات العسكرية ظهر بشكل مبهر أمام العالم أجمع، وأن مصر نجحت في أن تخرج به ليكون من أضخم المعارض المتخصصة في الصناعات العسكرية في مصر، والقارة الأفريقية.

دوت الخليج

النائب عمرو القطامي: مصر بعثت رسائل واضحة وصريحة بمدى ومقدار ما تتمتع به من التقدم التكنولوجى

وأضاف القطامي أن المعرض نجح في ترك انطباعات شديدة الأهمية لدى كبار صانعي القرار من القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية سواء محليا أو دوليا وإقليميا، وهو ما يعد انتصارا جديدا للدولة المصرية صاحبة الإنجازات الاستثنائية في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وواصل القطامي بأنه مع اختتام وقائع وفعاليات المؤتمر اليوم، تبدو الدولة المصرية كعملاق إقليمي استرد مكانته التاريخية وثقله السياسي والعسكري والأمني، وهو ما أثبته معرض إيديكس الذي جمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح.

واعتبر القطامي أن مصر نجحت في أن تبعث برسائل واضحة وصريحة لدول العالم أجمع بمدى ومقدار ما تتمتع به من التقدم التكنولوجى للصناعات العسكرية المصرية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد نجح في أن يجعل من مصر دولة آمنة ومستقرة تحتفظ بعلاقات متوارنة وندية مع القوى الكبرى في العالم.

يشار إلى أن القوات المسلحة كانت قد أعلنت عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية والذى جرت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى اليوم 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد المعرض على مدار الأيام السابقة حضور مكثف من الملحقين العسكريين وسفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من الوزراء والمسئولين فى الدول العربية والعالمية، وخرجت عملية التنظيم على أروع مايكون عبر 3 قاعات رئيسية تضم 21 جناحا، ويشارك فيها أكثر من 400 شركة وعارض، في ظل تقنيات متطورة مع عمليات الشرح والتبسيط للمعدات والأسلحة بهدف وضع رؤية كاملة لدى زوار المعرض بما يقدمونه.