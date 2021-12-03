وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك بافتتاح عددًا من المراكز التكنولوجية بمحافظة كفر الشيخ

/664078/وفد-وزارة-التخطيط-والتنمية-الاقتصادية-يشارك-بافتتاح-عددا-من-المراكز-التكنولوجية-بمحافظة-كفر-الشيخ

شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة العميد محمد حميدو مدير مشروع تطوير المحليات بالوزارة بافتتاح عددًا من المراكز التكنولوجية بمحافظة كفر الشيخ من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

وزيرة التخطيط تؤكد على حرص الوزارة متابعة تطوير مراكز التكنولوجية

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على متابعة إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، وتقديم الدعم اللازم لذلك، للتيسير على المواطنين عملية الحصول على الخدمات مع توفير الوقت والجهد.

وزيرة التخطيط: الانتهاء من ميكنة وتطوير جميع مراكز ومحافظة كفر الشيخ

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم الإنتهاء من ميكنة وتطوير جميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ بإجمالي ١٣ مركز ومدينة، وذلك في إطار المشروع القومي الذي تتبناه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة وتطوير خدمات المحليات وتنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين.

وأشار العميد محمد حميدو مدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة لما تمثله من أهمية بالغة فى رفع كفاءة مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ليشمل ربط جميع المراكز التكنولوجية معًا من خلال مركز البيانات الرئيسي، موضحًا أن المركز يوفر البيانات والمعلومات الدقيقة ومؤشرات الأداء في مجال خدمة المواطنين لمتخذي القرار بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة

وأضاف حميدو أن المشروع يستهدف كذلك فصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة لخلق مزيد من الشفافية في تقديم الخدمات كما يستعرض الإحصائيات ومؤشرات الأداء التي تهم متخذ القرار بشأن حجم الطلبات المقدمة وسرعة إنجازها، وآخر التحديثات بشأن الربط مع الجامعات وتقديم الدعم الفني لمنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة.

وخلال الافتتاح قام وفد وزارة التخطيط باستعراض سير العمل داخل المراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وسرعة أداء الخدمات في توقيتات زمنية قصيرة.

ويُشار إلى أن المراكز التكنولوجية تقدم ما يقرب من (١٤٠) خدمة للمواطنين، أبرزها تراخيص البناء والهدم, طلب تصالح على مخالفة البناء، طلب تعديل رخصة، طلب بيان صلاحية، طلب ترخيص تشغيل محل.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ بتنفيذ جميع مراحل المشروع كاملة من تطوير الانظمة والتطبيقات وتوفير الاجهزة والمعدات وتدريب الكوادر العاملة على كافة التطبيقات بالاضافة الى قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني المستمر والمتابعة للحفاظ على كفاءة العمل.