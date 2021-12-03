رئيس إسكان النواب: إشادات دولية بإحراز مصر تقدم ملموس في تكنولوجيا الصناعات العسكرية

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قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" قد حقق زخما هائلا يليق بإمكانيات الدولة المصرية في التصنيع العسكري، وأن اختتام فعاليات المعرض مساء اليوم الخميس يأتي مع سيل من الإشادات جانب مئات الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحة والتقنيات العسكرية من أكثر من 42 دولة، والتي كان لها حضور مؤثر على مدار الأيام الماضية

دوت الخليج

عماد سعد حمودة: الرئيس السيسي حقق نجاحات هائلة على كافة المستويات

وأوضح حمودة، أن الدولة المصرية أثبتت أمام العالم قدرتها على امتلاك إمكانات هائلة وقدرات فريدة في إحراز تقدم ملموس في التقدم التكنولوجي للصناعات العسكرية المصرية، مشيدا بما شهده المعرض من مشاركة دولية واسعة شملت وفودا رسمية ومتخصصين في مجالات الصناعات العسكرية البرية والبحرية والجوية.

واستطرد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر حققت عدة مكاسب تمثلت في فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق مع دول العالم الرائدة في مجال الصناعات العسكرية، وهو ماقوبل بحالة من الحفاوة والتغطية الإعلامية الدولية التي سلطت الضوء على قدرات وإمكانيات الدولة المصرية.

واختتم حمودة، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حقق نجاحات هائلة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والآن نحن بصدد إنجازات جديدة على الصعيد الصناعات العسكرية والحربية.

يشار إلى أن القوات المسلحة كانت قد أعلنت عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية والذى جرت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى اليوم 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشارك فى فعاليات المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى، ومنهم اللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أركان حرب أسامة أحمد عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات والسيد توماس جونت رئيس شركة AWE بمنطقة الشرق الأوسط.

ونجحت البلاد في إبراز المؤتمر ليكون حدث عالمى بارز بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كذلك كافة التفاصيل التى توضح التنسيق التام بين كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة لخروج المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية ، وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر عن أن المعرض يضم 21 جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح ، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من 30 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.