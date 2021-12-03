/664082/عبد-العاطى-يلتقى-وزراء-المياه-بدول-الجزائر-وأوغندا-وأنجولا-وتأكيد-على-التعاون-المشترك

عقد محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى عدداً من اللقاءات الهامة مع وزير الموارد المائية الجزائرى و وزير المياه والبيئة الاوغندى و وزير الطاقة والمياه الأنجولى و وزير الموارد المائية السيراليونى لبحث سبل تعزيز التعاون مع البلدان الشقيقة ، كما التقى سيادته مع ممثلى عدد من الشركات لبحث سبل الإستفادة من أعمال هذه الشركات وما تقدمه من تكنولوجيا حديثة في تطوير المنظومة المائية في مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه.

حيث التقى الدكتور عبد العاطى بالسيد/ كريم حسني وزير الموارد المائية الجزائرى ، حيث توجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة لسيادته لزيارة القاهرة للمشاركة في إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر اكتوبر المقبل ومؤتمر (COP 27) ، وزيارة المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حالياً في مجال الموارد المائية بهدف تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين ، وخاصة في مجالات الري الحديث وإعادة الإستخدام ومعالجة المياه والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية وحماية الشواطئ والاصلاح المؤسسي والتشريعي.

وزير الري يلتقى وزراء المياه بدول الجزائر وأوغندا وأنجولا وسيراليون

وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية ، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية.

كما التقى الدكتور عبد العاطى بالسيد سام مانجوشو شيبتوريس وزير المياه والبيئة بدولة اوغندا ، حيث تم إستعراض موقف مشروعات التعاون المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها فى الفترة القادمة ، كما تم متابعة موقف تنفيذ مشروع تطهير الحشائش بمنطقة كسيسى الاوغندية ، والاتفاق على قيام الدكتور عبد العاطى بزيارة دولة أوغندا قريبا لإفتتاح عدد من المشروعات التنموية التى تقوم مصر بتنفيذها بدولة اوغندا.

كما التقى الدكتور عبد العاطى بـ لوكريسيو الكسندر وزير المياه الانجولى ، حيث توجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة لسيادته للمشاركة في إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر (COP 27) ، مع الإشارة للتعاون الكبير القائم بين مصر والدول الإفريقية في مجال المياه.

تعزيز التعاون في مجالات الري الحديث وإعادة الإستخدام والمعالجة

ومن جانبه أشار الوزير الأنجولى للتجارب الناجحة على الأنهار الدولية المشتركة بين أنجولا وجيرانها والتى يتم ادارتها بشكل تشاركى لتحقيق المنفعة للجميع ، ووجود تعاون بين الدول عند تنفيذ أى مشروعات بدول المنابع في كافة المراحل بدءاً من مراحل الدراسات والتصميم وصولاً لمراحل التنفيذ والتشغيل.

كما التقى الدكتور عبد العاطى بالسيد/ فيليب لانسانا وزير الموارد المائية بدولة سيراليون ، حيث توجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة لسيادته لزيارة مصر لعقد جلسات موسعة لتنسيق التعاون بين البلدين فى مجال المياه ، والتعرف على المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حالياً في مجال الموارد المائية بهدف تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وأشار الدكتور عبد العاطى للإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة ، مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.