/664085/اليوم-عرض-فيلمي-دفاتر-مايا--و-أمبارو-بمهرجان-القاهرة-السينمائي

يُعرض اليوم الجمعة، لأول مرة في الدول العربية وشمال إفريقيا، فيلم «أمبارو» وفيلم «دفاتر مايا» ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال 43.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم «دفاتر مايا» وفيلم «أمبارو» بمهرجان القاهرة السينمائي.

صناع عمل فيلم أمبارو

فيلم «أمبارو»، من إخراج سيمون ميسا سوتو، وإنتاج كولومبيا والسويد، وتدور أحداثه حيث تسابق الأم أمبارو، الزمن وحدها لتحرير ابنها المراهق؛ عندما تعرف أن الجيش الكولومبي جنده بالقوة وعلى وشك إرساله لأخطر جبهات الحرب الأهلية، وتتحول عملية الإنقاذ إلى صراع من أجل بقاء أسرتها.

يبدأ عرض فيلم «أمبارو» البالغ مدته 95 دقيقة، في الساعة الـ 8:30 مساء، بالمسرح الصغير، بدار الأوبرا ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدًا السبت 4 ديسمبر، في الساعة الـ 4 مساء، في سينما الزمالك 2.

قصة فيلم دفاتر مايا

فيلم دفاتر مايا؛ من إخراج جوانا هادجيثوماس، وخليل جريج، وهو من إنتاج فرنسا، لبنان، كندا، وأحداثه تدور حول أليكس التي تدخل لعالم والدتها مايا، وهي أم عزباء، تعيش في مونتريال في ليلة عيد الميلاد، تتلقيان شحنة غير متوقعة؛ دفاتر وأشرطة وصور أرسلتها مايا إلى صديقتها المقربة من بيروت في الثمانينيات، وترفض مايا فتح الصندوق، لكن أليكس تبدأ سرا في الغوص فيه.

فيما يبدأ عرض فيلم «دفاتر مايا»، البالغ مدته 102 دقيقة، في الساعة الـ 4 مساء، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، ويكون عرضه الثاني غدًا السبت 4 ديسمبر، في الساعة الـ 9:30 مساء، في سينما الزمالك 1، أما العرض الثالث فهو يوم الأحد 5 ديسمبر في الساعة الـ 1 مساء في سينما الزمالك 2.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 43

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان ومنع وقوع أي أضرار.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).