توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1202 حالة بقرية جمصة بدمياط

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم الجمعة، قافلة طبية بقرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ، حيث تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة والسكان.





وقال الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى تصريح اليوم، إن القافلة قدمت خدمات طبية وعلاجية لـ1202 حالة، حيث خضعوا للكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى تحويل 25 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات. وأضاف أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ10 حالات، إلى جانب إجراء 304 تحليلات معملية وأيضاً إجراء الأشعة لـ 40 حالة وأيضاً فحص 30 آخرين بالسونار.

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