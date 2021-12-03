الوكالة الفيدرالية للسياحة: مصر المقصد المفضل لدى الروس

جدة - نرمين السيد - أشادت زرينا دوجوزوفا رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، بعمق العلاقات الثنائية واستمرار التعاون المشترك بين البلدين بخاصة فى مجال السياحة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسى.





جاء ذلك فى تصريح لها نشرته سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم. وأكدت أن المقصد السياحى المصرى يعتبر من المقاصد المفضلة لدى السائحين الروس معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة المصرى وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة ومن روسيا بصفة خاصة.

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