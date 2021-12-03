هيئة الدواء المصرية تشارك فى أقوى وأكبر ماراثون رياضى للشباب (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة أنها تسعى جاهدة إلى تحقيق شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدنى، وذلك جنبا إلى جنب مع شركاء الصناعة، وتشجيعها لتلك المبادرات الهادفة إلى نشر التوعية بمخاطر مرض السكرى، ومضاعفاته، كذلك ضرورة الاكتشاف المبكر للمرض، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة للشباب وكبار السن.

ومن جانبها أكدت الجمعية المصرية للسكر أنها تهدف إلى تحفيز المواطنين على التغلب على مرض السكرى، ومقاومته من خلال إقامة الفعاليات التوعوية المتتالية.

شهد الماراثون مشاركة العديد من قيادات هيئة الدواء المصرية، والرياضيين البارزين، فصلا عن مشاركة كبيرة من المتسابقين، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 500 متسابق.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التوعية والتثقيف الدوائى، وسعيها إلى تحقيق رسالتها التوعوية؛ جنبا إلى جنب مع دورها الرقابى والخدمى.