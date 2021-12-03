جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة أنها تسعى جاهدة إلى تحقيق شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدنى، وذلك جنبا إلى جنب مع شركاء الصناعة، وتشجيعها لتلك المبادرات الهادفة إلى نشر التوعية بمخاطر مرض السكرى، ومضاعفاته، كذلك ضرورة الاكتشاف المبكر للمرض، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة للشباب وكبار السن.
ومن جانبها أكدت الجمعية المصرية للسكر أنها تهدف إلى تحفيز المواطنين على التغلب على مرض السكرى، ومقاومته من خلال إقامة الفعاليات التوعوية المتتالية.
شهد الماراثون مشاركة العديد من قيادات هيئة الدواء المصرية، والرياضيين البارزين، فصلا عن مشاركة كبيرة من المتسابقين، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 500 متسابق.
يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التوعية والتثقيف الدوائى، وسعيها إلى تحقيق رسالتها التوعوية؛ جنبا إلى جنب مع دورها الرقابى والخدمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء المصرية تشارك فى أقوى وأكبر ماراثون رياضى للشباب (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.