التضامن تنظم ورشة عمل لتدريب أبناء مؤسسات الرعاية على صيانة التليفون

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل لتدريب أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية على صيانة التليفون المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة "OPPO "الرائدة عالمياً فى مجال صناعة الهواتف والأجهزة الذكية.





وشهدت الدورة تخريج الدفعة الأولى من برنامج "Smart-OPPOrtunity "، وذلك بحضور دكتور هبه أبو العمايم، مستشار الرعاية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعى ونوح ما، المدير العام لشركة OPPO مصر، وإيف هان، مديرة العلامة التجارية بالشركة.

وتأتى ورشة العمل ضمن الإستراتيجية التى تستهدف القيادة السياسية تحقيقها فى إطار رؤية "مصر 2030"، ودعماً لرؤية وزارة التضامن الاجتماعى التى أطلقت برامج عديدة للحماية الاجتماعية وتمكين الشباب، منها برنامج الورشة الذى أعد لتقديم العديد من الخدمات بهدف التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية والشباب ومن بينها تمويل برامج التدريب والتعليم الفنى من أجل توفير فرص عمل ومستقبل أفضل لشباب مصر.

وتضمنت الورشة تدريب وتعليم 20 من الشباب من أبناء دور الرعاية ومنحهم فرصة للحصول على تدريب تقنى حول كيفية التعامل مع الهاتف المحمول وصيانته وفكه وتركيبه بالكامل وإصلاح أى عطل فيه وستتاح الفرصة للأبناء الذين سيظهرون أداءً متميزاً الانضمام والعمل فى واحد من مراكز خدمة OPPO، كما سيحصل المشاركون فى ورشة التدريب على شهادة معتمدة من الشركة تؤهلهم للإلتحاق بسوق العمل.

وتعد ورشة العمل التى استمرت على مدار يومين مرحلة أولى لتدريب عدد أكبر من أبناء دور الرعاية لتأهيلهم لسوق العمل ولتدعيم دور المسئولية المجتمعية لشركاء التنمية من شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل لأبنائنا الشباب بمؤسسات الرعاية الاجتماعية واستمرار الشراكة طويلة الأمد لتأهيل عدد أكبر فى مراحل مختلفة خلال السنوات القادمة.

وقالت اللواء دكتور هبه أبو العمايم مستشار الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية إن الشراكة مع شركات القطاع الخاص تأتى كضرورة من أجل تحقيق إنجازات تنموية وأن التعاون المثمر مع شركة OPPO يعد أحد تلك الإنجازات ، حيث سيتم التعاون لتدريب أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال صيانة التليفون المحمول وسيتم اختيار المتميزين فى التدريب من الأبناء للانضمام إلى مركز خدمة أوبو ليصبحوا أحد العاملين بها، بالإضافة إلى عدد من المفاجآت وفرص أكبر سيتم منحها للأبناء المتميزين.

ومن جانبه أعرب "نوح ما" المديرالعام لشركة OPPO عن امتنانه وفخر الشركة بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الذى تلقى المشاركون فيه التدريب التقنى الكافى لأخذ الخطوت الأولى فى حياتهم المهنية.

وأضاف أن البرنامج التدريبى يأتى كأحد أنشطة الشركة المختلفة فى مجال المسؤولية المجتمعية للشركات التى تهدف إلى الوصول إلى مختلف الشباب خاصة الشباب من أبناء دور الرعاية ومنحهم الفرصة للمعرفة ومعرفة المزيد حول كيفية إصلاح الهاتف الذكى ومنحهم جميع المعلومات التقنية وأن هذا اليوم يمثل المرحلة الأولى من التدريب الفنى وسيتم تباعا تنفيذ العديد من المراحل لتمكين عدد أكبر من الشباب.

وفى ختام اليوم الثانى تم تكريم الأبناء ومنحهم شهادات معتمدة من الشركة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.