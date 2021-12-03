وزير الرى يبحث مع وزراء المياه بالجزائر وأوغندا وأنجولا تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، مع وزراء الموارد المائية الجزائرى كريم حسنى، والمياه والبيئة الأوغندى سام مانجوشو شيبتوريس، والطاقة والمياه الأنجولى لوكريسيو الكسندر، والموارد المائية السيراليونى فيليب لانسانا، سبل تعزيز التعاون فى مجال المياه.





يأتى ذلك على هامش مشاركة وزير الموارد المائية والرى فى مؤتمر "كوكب بودابست" والذى يعقد بالمجر حاليا، كما بحث وزير الرى مع ممثلى عدد من الشركات سبل الاستفادة من أعمال هذه الشركات وما تقدمه من تكنولوجيا حديثة فى تطوير المنظومة المائية فى مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه.

ووجه الدكتور محمد عبدالعاطى الدعوة لوزير الموارد المائية الجزائرى لزيارة القاهرة للمشاركة فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر القادم، ومؤتمر المناخ (COP 27)، وزيارة المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا فى مجال الموارد المائية، بهدف تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، وخاصة فى مجالات الرى الحديث وإعادة الاستخدام ومعالجة المياه والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية وحماية الشواطئ والإصلاح المؤسسى والتشريعى.

وأكد وزير الرى أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مصر والجزائر لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، وبما يحقق أهداف الشعبين فى التنمية.

كما استعرض عبدالعاطى مع وزير المياه والبيئة الأوغندى، موقف مشروعات التعاون المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها فى الفترة القادمة، فضلا عن متابعة موقف تنفيذ مشروع تطهير الحشائش بمنطقة كسيسى الأوغندية، والاتفاق على قيام الدكتور عبدالعاطى بزيارة لأوغندا قريبا لافتتاح عدد من المشروعات التنموية التى تنفذها مصر هناك.

وتوجه وزير الرى أيضا بالدعوة لوزير المياه الأنجولى، للمشاركة فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر (COP 27)، مع الإشارة للتعاون الكبير القائم بين مصر والدول الإفريقية فى مجال المياه.

من جانبه، أشار الوزير الأنجولى إلى التجارب الناجحة على الأنهار الدولية المشتركة بين أنجولا وجيرانها، والتى تتم إدارتها بشكل تشاركى لتحقيق المنفعة للجميع، ووجود تعاون بين الدول عند تنفيذ أى مشروعات بدول المنابع فى كافة المراحل بدءا من مراحل الدراسات والتصميم وصولا لمراحل التنفيذ والتشغيل.

كما وجه عبدالعاطى الدعوة لوزير الموارد المائية السيراليونى، لزيارة مصر لعقد جلسات موسعة لتنسيق التعاون بين البلدين فى مجال المياه، والتعرف على المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا فى مجال الموارد المائية بهدف تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الرى على الإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة، مثل المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، والذى يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التى ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، فضلا عن دبلومة الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنويا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما التقى الدكتور عبدالعاطى بممثلى شركتين لتحلية المياه، حيث تم عرض أنشطة الشركتين فى مجال تحلية مياه البحر ومعالجة المياه.