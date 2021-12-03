/664084/لجان-الشيوخ-تستانف-أعمالها-المالية-تستكمل--قانون-التأمين-الموحد--والتشريعية-تعرض--تيسير-اجراءات-التقاضي

تستأنف اللجان النوعية لمجلس الشيوخ أعمالها على مدار الأسبوع و يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن المقترح المقدم من النائب سامح عاشور الخاص بأكاديمية المحاماه وذلك بعد أن تم سحب الأرضى المخصصة لها.

دوت الخليج لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشيوخ تستكمل مناقشة مشروع قانون باصدار قانون التأمين الموحد وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين استكمال مناقشة مشروع قانون باصدار قانون التأمين الموحد وتشهد اللجنة عده اجتماعات مشتركة فى ذات الشأن مع هيئات مكاتب لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات . فيما تستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس برئاسة النائب المستشار عبدالله عصر أعمالها لاستكمال مناقشة تيسير اجراءات التقاضي .

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