/664086/عمرو-هندي-إيديكس-2021-أثبت-ريادة-الدولة-المصرية-في-مجال-الصناعات-العسكرية-في-الشرق-الأوسط-وأفريقيا

أشاد النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشؤون الإفريقية، بالمستوى الذي ظهرت عليه مقدرات الدولة المصرية الصناعية العسكرية، وذلك خلال وقائع المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في دورته الثانية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن عدد كبير من المكتسبات التي حققتها مصر من تنظيم إيديكس 2021.

دوت الخليج

النائب عمرو هندي يشيد بنجاح فعاليات معرض إيديكس 2021

وأضاف هندي، أن كافة الخبراء والمراقبون قد أجمعوا على وجود حالة من التكامل التام بين الجهات المصرية المشاركة في "EDEX 2021" لتنظيم وإخراج الأجنحة المصرية بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية الرائدة في مجال الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واعتبر وكيل لجنة الشؤون الإفريقية، أن شركاء النجاح المبهر قد تم تتويج جهودهم مع اختتام فعاليات المعرض اليوم وفي مقدمتهم وزارة الدفاع، وزارة الإنتاج الحربى، الهيئة العربية للتصنيع، الشركة العربية العالمية للبصريات، الترسانة البحرية المصرية، جهاز الصناعات والخدمات البحرية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات.

واختتم هندي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أضاف إلى إنجازاته التاريخية فصلا جديدا في مجال تطوير قدرات البلاد عبر أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، وأن كافة مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية التي شاركت في المعرض نجحت في الخروج بكل ما هو مبهر من الإنتاج العسكري والصناعي الحربي متعدد المجالات.

يشار إلى أن القوات المسلحة كانت قد أعلنت عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية والذى جرت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى اليوم 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد المعرض على مدار الأيام السابقة حضور مكثف من الملحقين العسكريين وسفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من الوزراء والمسئولين فى الدول العربية والعالمية، وخرجت عملية التنظيم على أروع مايكون عبر 3 قاعات رئيسية تضم 21 جناحا، ويشارك فيها أكثر من 400 شركة وعارض، في ظل تقنيات متطورة مع عمليات الشرح والتبسيط للمعدات والأسلحة بهدف وضع رؤية كاملة لدى زوار المعرض بما يقدمونه.