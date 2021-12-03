/664087/عيد-حماد--ختام-إيديكس-2021-جاء-بعد-نجاح-ساحق

عبر النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، عن شديد اعتزازه بالمستوى الذي ظهر عليه المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية والذي جرت فعالياته على أرض مصر، حيث اعتبره أحد أبرز الفعاليات التي أظهرت قدرات الدولة المصرية الرائدة في مجال تطوير التصنيع العسكري، بعدما حقق نجاحا ساحقا.

وأضاف حماد، أن الجميع قد أشاد بحالة التكامل والتعاون الاحترافي بين كامل الجهات التصنيعية داخل مصر، ما بين وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وذلك في ترجمة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخروج المعرض بشكل يليق بمكانة الدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المنتجات العسكرية التي جرى استعراضها برهنت على امتلاك مصر ظهيرا صناعيا للقوات المسلحة والجهات الأمنية بوزارة الداخلية، وأن هناك توظيف حقيقي للمناهج البحثية والعلمية التي تصل بنا إلى عتاد عسكري يحقق الأمن والأمان داخل ربوع الدولة، وخارجها بما يحمي عمق الأمن القومي المصري في المحيط والإقليم.

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عيد حماد: معرض إيديكس أبهرنا بما تم صنعه بأيدٍ وبرامج مصرية 100%،

وواصل حماد، بأن المعرض الدولي الرائد الذي يختتم فعالياته اليوم قد أبهرنا بما تم صنعه بأيدٍ وبرامج مصرية 100%، عبر منظومات دفاعية وجوية وعسكرية باتت محل فخر للجميع، مؤكدا على أن هذا المستوى هو ماكان متوقعا في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشار إلى أن القوات المسلحة كانت قد أعلنت عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية والذى جرت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى اليوم 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد المعرض على مدار الأيام السابقة حضور مكثف من الملحقين العسكريين وسفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من الوزراء والمسئولين فى الدول العربية والعالمية، وخرجت عملية التنظيم على أروع مايكون عبر 3 قاعات رئيسية تضم 21 جناحا، ويشارك فيها أكثر من 400 شركة وعارض، في ظل تقنيات متطورة مع عمليات الشرح والتبسيط للمعدات والأسلحة بهدف وضع رؤية كاملة لدى زوار المعرض بما يقدمونه.