تعليم الشيوخ تفتح ملف الجامعات الأهلية .. و"بنك الكوادر البشرية الشبابية "علي طاولة لجنة القوي العاملة بالمجلس  

/664088/تعليم-الشيوخ-تفتح-ملف-الجامعات-الأهلية--وبنك-الكوادر-البشرية-الشبابية-علي-طاولة-لجنة-القوي-العاملة-بالمجلس

تستأنف اللجان النوعية لمجلس الشيوخ أعمالها على مدار الأسبوع، و يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن المقترح المقدم من النائب سامح عاشور الخاص بأكاديمية المحاماه وذلك بعد أن تم سحب الأرضى المخصصة لها.

دوت الخليج لجنة الطاقة والبيئة والقوي تناقش مشروع إنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية حيث تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد اجتماعا لاستكمال مناقشة موضوع الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد رمضان سيد بشان إنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية , كما تعرض اللجنة موضع " البوتجاز ودخول فصل الشتاء ". لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش ملف الجامعات الأهلية وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس اجتماعا الأحد القادم لمناقشة ملف " الجامعات الاهلية ..الدور والأهمية " .

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