/664090/المجلس-القومي-للمرأة-ببني-سويف-ينظم-لقاءات-تدريبية-للشباب-بعنوان-احميها-أنت

تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، ينظم فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف لقاءات تدريبية للشباب من الذكور تحت عنوان " احميها انت" ، ضمن خطة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي ينفذها فرع المجلس لرفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وفي إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عمليةالتنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

حيث أوضحت الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة ، أنه سيتم عقد لقاءات تدريبية للشباب من الذكور فقط ، وذلك على مدار 4 أيام اعتبارا من الأحد 5 ديسمبر وحتى الأربعاء 8 من نفس الشهر، وذلك في عدد من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ناصر وببا ، وبالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والإوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية

المجلس القومي للمرأة ببني سويف ينظم لقاءات تدريبية للشباب بعنوان احميها أنت

وأضافت مقررة فرع المجلس ، أنه سيتم عقد اللقاءات بمراكز شباب قرى ( دلاص ، بهنبشين ، سدس ، صفط راشين ) ، بمشاركة 50 شاب في اللقاء الواحد في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة ، وذلك لتبني رسائل لمناهضة العنف والتمييز السلبي ضد المرأة ، ويحاضر في اللقاء خبراء في التنمية البشرية ورجال دين" إسلامي ومسيحي" ممن تم تدريبهم على رسائل الحملة ، وبعض القيادات الطبيعية والتنفيذية بكل قرية

ويدير اللقاءات مسؤولو فرع المجلس،والذي يبدأ بجلسة افتتاحية لشرح أهداف اللقاء وجلسة تفاعلية لتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة بموضوعات الرجولة والذكورية وتبادل الاحترام بين الجنسين ، ثم جلسة أولى تتناول الأعراف الاجتماعية والتقاليد الموروثة ،وتمرين ذهني على التركيز والانتباه ، فيما تتناول الجلسة الثانية الأضرار النفسية والصحية لختان الإناث ، بينما تناقش الجلسة الثالثة رأي الدين في ختان الإناث وكونه عادة وممارسة ضارة ، ثم نموذج محاكاة لحوار بين الأم والأب والطبيب" المقتنعين بختان الإناث" حيث يقوم الشاب بشرح آثار الختان على أخته، في حين تشمل الجلسة الرابعة عمل محاكاة لمحاكمة جنائية يقوم فيها القاضي بالحكم على أب وطبيب قاما بعملية ختان وشخص روًج لها .