/664091/أنشطة-الدولة-تجاه-الشباب-الدارسين-في-الخارج-على-طاولة-رياضة-الشيوخ-الأسبوع-القادم

تستأنف اللجان النوعية لمجلس الشيوخ أعمالها على مدار الأ سبوع و يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن المقترح المقدم من النائب سامح عاشور الخاص بأكاديمية المحاماه وذلك بعد أن تم سحب الأرضى المخصصة لها.

دوت الخليج لجنة الشباب والرياضة تستكمل مناقشة أنشطة الدولة تجاه الشباب الدارسين في الخارج وتستكمل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد ابو هشيمة اجتماعاتها على مدار الأيام القادمة لمناقشة عدد من الملفات المعروضة والمطروحة فى اللجنة وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بمناقشة استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالنشء وماتم تنفيذه منها ، ومناقشة أنشطة الدولة تجاه الشباب الدارسين في الخارج , ومناقشة الاثر التشريعي للمواد التي وافق علي تعديلها مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017 .

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