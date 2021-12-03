/664092/جمهور-محمد-رمضان-يلتف-حوله-لالتقاط-السلفي-عقب-صلاة-الجمعة

التف الجمهور المصري بشكل كثيف حول الفنان و مطرب المهرجانات محمد رمضان عقب انتهاء صلاة الجمعة لمصافحته والتقاط السلفي معه، لطالما اعتبره البعض من الشباب نموذج يحتذى به.

دوت الخليج يرصد التفاف الجمهور حول الفنان محمد رمضان لالتقاط السلفي معه عقب صلاة الجمعة.

محمد رمضان يثير الجدل بمقطع فيديو جديد

نشر رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استعرض خلاله إقبال الجمهور عليه، وعلق قائلًا: "بعد صلاة الجمعة من أرض بولاق أبو العلا.. جمعة مباركة".

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب فيديو مع ملكة جمال الهند

على الصعيد الآخر، قدم المحامي سمير صبري بلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بعد إثارته للجدل بمقطع فيديو جمعه بالفنانة وملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

قال سمير صبري في تصريحاته لقناة "العربية" أن بلاغه للنائب العام اتهم فيه صراحة محمد رمضان بالعودة مجدداً لإثارة الجدل، وممارسة تصرفات مخلة بالآداب العامة وقيم وثوابت وأخلاق المجتمع، مشيرا إلى أنه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مع فنانة هندية تدعى أورفاشي راوتيلا يقال إنها ملكة جمال الهند ويظهر فيه في لقطات جنسية ايحائية".

وأضاف سمير صبري أنه أرفق ببلاغه اسطوانة مدمجة تثبت الجرائم التي اقترفها الفنان، وطالب بإحالته للمحاكمة الجنائية حماية لأخلاق النشء وحرصاً على قيم وآداب وتقاليد المجتمع.

وطالب المحامي المصري بإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ، وإحالة رمضان رمضان للمحاكمة الجنائية.

محمد رمضان يتصدر غلاف مجلة Film Fare الهندية

شارك رمضان جمهوره صورة تصدره على المجلة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، والذي ظهر خلالهم مرتديًا جاكت بدون قميص.

من ناحية أخرى، أبدى العديد من رواد السوشيال ميديا في المغرب، رفضهم لإحياء الفنان المصري ومطرب المهرجانات، محمد رمضان حفلًا في بلدهم أخذين بثأر الفنان سعد المجرد.

محمد رمضان يتألق في دراما رمضان 2021

وشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى»، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.