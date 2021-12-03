/664093/أوقاف-الشيوخ-تستعرض-دور-أروقة-الجامع-الأزهر-وتعظيم-دور-خطبة-الجمعة--والصحة--تناقش-تحسين-أوضاع-الأطباء

تستأنف اللجان النوعية لمجلس الشيوخ أعمالها على مدار الأ سبوع و يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن المقترح المقدم من النائب سامح عاشور الخاص بأكاديمية المحاماه وذلك بعد أن تم سحب الأرضى المخصصة لها.

الشئون الدينية تستعرض دور أروقة الجامع الأزهر وتعظيم دور خطبة الجمعة وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر اجتماعاات لعرض ودراسة ومناقشة بعض الملفات المطروحة على طاولة اللجنة وتبدا اللجنة اجتماعاتها يوم الاحد لمناقشة ودارسة " دور أروقة الجامع الأزهر فى التوعية الدينية والثقافية وتقديم المقترحات التي تعظم من دور الأروقة ". وتستمر اللجنة برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر فى عرض مناقشة ودراسة " تعظيم دور وأهمية خطبة الجمعة فى تنمية الوعي الرشيد وتقديم المقترحات التي تعظم من دور خطبة الجمعة ". دوت الخليج “الصحة والسكان” تناقش تحسين أوضاع الأطباء فيما تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمد جزر اجتماعا لمناقشة تحسين أوضاع الاطباء .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "أوقاف الشيوخ" تستعرض دور أروقة الجامع الأزهر وتعظيم دور خطبة الجمعة .. و"الصحة " تناقش تحسين أوضاع الأطباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.