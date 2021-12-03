جامعة الأزهر تهنئ الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطنى

وأشار رئيس جامعة الأزهر فى بيان اليوم، إلى أن ذكرى الاحتفال باليوم الوطنى الإماراتى ترسخ قيمة الاتحاد بين أبناء الوطن الواحد، وتؤكد على أهمية الاعتصام والمؤاخاة ونشر المحبة بين الجميع، موضحًا أن هذه القيم السامية انعكست آثارها داخل الإمارات بين ولاياتها فعمها الرخاء والنماء، وفى خارجها فكانت مثالًا فى العطاء والوفاء.
وأشاد رئيس الجامعة، بجهود حكام الإمارات فى الحفاظ على تاريخ أجدادهم والسير على نهجهم فى العطاء والوفاء، وتفردهم فى ابتكار المشروعات التكنولوجية المتطورة التى تواكب العصر وتسابق الزمن.
وأضاف أن الإمارات بدأت نهضتها بالاتحاد بين ولاياتها، وتواصل مسيرتها الإنسانية برعايتها للأخوة الإنسانية، وهو ما يستوجب الاعتراف بريادتها فى نشر المحبة والسلام والتضامن بين الشعوب، وتقديم الشكر لشعبها الواعى وحكومتها الرشيدة ممثلة فى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ودعا رئيس الجامعة أن يحفظ الله الإمارات حكومة وشعبًا وأن يديم اتحادها وتطورها.
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