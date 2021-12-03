تحويلات مرورية لتجديد خط الصرف الصحى بشارع القمر فى مصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحى، بداية من تقاطع شارع حسن صادق مع شارع القمر، وصولا لتقاطع شارع القمر مع شارع البيرونى بمناطق مصر الجديدة.





وأضافت "مرور القاهرة" أنه سيتم مع استقطاع مسافة 3 أمتار تقريبا من محور العروبة وتقاطعه مع شارع القمر فى المتجه لمطار القاهرة، الأمر الذى يتطلب معه غلق شارع القمر بمنطقة مصر الجديدة، مع تحويل حركة مرور المركبات إتجاه شارع بديل، وفقا للتعليمات الإرشادية الموضحة، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، ولمدة 10 أيام والأعمال (ليلا ونهارا). وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قيامها بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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