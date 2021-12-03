محافظ الفيوم يكرم مخترعة الثلاجة المتنقلة (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الطالبة سعاد مصطفى صابر، مخترعة الثلاجة المتنقلة، الطالبة بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية الفنية بنات بتطون، التابعة لإدارة اطسا التعليمية، ابنة قرية دفنو بمركز إطسا، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد.





وقال الدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن المحافظ خلال التكريم، استمع من الطالبة لشرح عن مكونات ومواصفات الاختراع المتمثل فى الثلاجة المتنقلة، والخطوات التى مرت بها الطالبة للوصول إلى هذا الاختراع، الذى من خلاله يمكن الاستفادة به فى أكثر من موقع خلال التنقل والتجوال، لافتة إلى فوائد تلك الثلاجة، وجدواها الاقتصادية فى توفير الطاقة كون الاختراع يعمل بالطاقة بالبطارية الجافة، كما استعرضت جانبا من مشاركاتها بالمسابقات العلمية، والندوات البحثية، وما حصلت عليه من جوائز وما نالته من تكريمات.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تعمل على مساندة الطلاب المبدعين فى شتى المجالات، وتبنى الأفكار الواعدة، مؤكدا على الطالبة بمواصلة البحث والعمل على الارتقاء بقدراتها الابتكارية والإبداعية، فضلا عن الاهتمام لتطوير اختراعها، والعمل على التواصل مع المتخصصين للتحرك قدما فى ابتكاراتها واختراعاتها العلمية، لافتا إلى أن المحافظة ستعمل على توفير راعى لتنفيذ وتسويق الاختراع على نطاق أوسع.

وأضاف المحافظ، بأن اختراع الطالبة يحتاج إلى تضافر الجهود للتحرك به إلى منجزات أكبر،لافتا إلى أهمية دور الأسرة بالمشاركة مع مسئولى العملية التعليمية، لاستغلال تلك الأفكار الواعدة بالشكل الأمثل، حتى تتم الاستفادة من تلك الإبداعات بالشكل الفعلى على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن الطالبة سعاد مصطفى صابر، صاحبة اختراع الثلاجة المتحركة، حاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بهذا الاختراع، فضلا عن كونها الطالبة المثالية، وحاصلة على لقب باحث، أضافة لمشاركاتها فى مسابقة"آىيسف 2020" للعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المسابقات، التى تهتم بالطلاب المبدعين فى مجالات البحث العلمى المهتمة بالأمور التكنولوجية والابتكارية.