لكل حمامة حسب ونسب وعيلة.. رحلة فى أكبر غية حمام زاجل بالمنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ليس غريبا أن تجد شخصا يجلس فوق سطح منزله بالساعات يوميا غير عابئ بصخب الحياة، ففى الصباح ينظر للسماء مستمتعا بطيوره القوية الشامخة، وفى المساء مستأنسا بإطعامها واللعب معها، هكذا الحال مع هواة الحمام، ولكن أصحاب "غية الزاجل" هم الأكثر حباً وعشقا.





يعد الحمام الزاجل أشهر أنواع الحمام على الإطلاق، ويحظى بحب كل من يقوم بتربيته ويسعى لعدم التفريط فيه حتى وإن وصل سعر الواحدة منها إلى آلاف الجنيهات، لما يتميز به من وفاء وإخلاص وقوة ويصل عمره أيضا إلى نحو 12 عاما، غير أن تربيته ليست مكلفة وعوائده كبيرة فى حالة خوضه للسباقات المحلية والدولية.

"دوت الخليج" قضى يوما فى أشهر "غية حمام زاجل" بإحدى قرى مركز المنيا، لصاحبها الشاب "منعم الحلوانى" والذى روى قصته مع الحمام الزاجل قائلا: بدأ حبى ومعرفتى للحمام بشكل عام منذ طفولتى، حيث كان أهلى من هواة تربية الحمام الزينة، ولكنى هويت الحمام الزاجل على وجه التحديد، لما يميزه من قوة وأصالة وإخلاص ووفاء، وحرصه على العودة إلى مكانه الأصلى حتى لو كان على وشك الموت، مما يجعلك تفضله على أى نوع من الحمام الآخر.

يضيف صاحب غية الحمام الزاجل: بعد أن عرفت هذا النوع من الحمام جيدا بدأت أقرأ عنه أكثر وكيفية تطويره وأسباب قوته وأصالته، وبدأت لأول مرة أدخل به مسابقات فى عام 2010 من خلال جمعية الحمام الزاجل بالمنيا، وخضت أول سباق بخمسة حمامات، ووصلت بهم إلى السلوم بمسافة 650 كيلو جوى، وكانت المفاجأة أنه عاد إلى موطنه بالمنيا فى أقل من 5 ساعات، مما جعلنى انبهر أكثر بهذا النوع من الحمام، ودفعنى لتربيته بأعداد أكبر، وأبدأ أبحث على فصائل ونوعية ذات أصل، حيث أنه مثل الإنسان له "أصل وفصل ونسب وعيلة".

وأضاف: "كما أن له تأصيلات مكتوبة بالأم والأب والمنشأ، من خلال دبلة معلقة فى رجله وتحوى أيضا تاريخ ميلاده ورقم سباقه، وكل تلك البيانات يتم تسجيلها لكل حمامة عند شراءها أو بيعها، فنحن كهواة الحمام نهتم بأصل وعائلة كل حمامة قبل شراءها وكم سباق خاضته وفازت فيه ومركزها".

أشار منعم إلى أنه يحرص على إعطاء الأدوية المختلفة للحمام للحافظ عليه من الأمراض المختلفة من خلال صيدلية داخل الغية، دائما ما يمدها بجميع أنواع الأدوية اللازمة والتطعيمات قبل المشاركة فى المسابقات، مضيفا: أسعى لخوض أكبر مسابقة قريبا ستقام بالقاهرة بمسابقة 12 دولة أجنبية وتصل قيمة الجائزة الأولى فيها إلى مليون جنيه للحمامة الفائزة، وأكثر من ذلك إذا طرحت فى مزادات الانترنت، وقد تصل قيمة فرد الحمامة غير الفائز إلى نحو 50 ألف جنيه بتلك السباقات إذا حقق مراكز متقدمة، وقد سبق لى خوض مسابقة تم إلقاء الحمام من ليبيا للقاهرة، ولكنها كانت مسابقة صعبة ومجهدة للطيور وخطرة نتيجة لاحتمالية تعرضهم للأمراض المختلفة فى الجو.

وعن سعر الحمام قال منعم إن أسعار الحمام الزاجل القوى قد يبدأ من 4 آلاف جنيه، والصغير منه حديث الولادة يبدأ من 1500 جنيه، وقد تقل أو تزيد، ونحن نستطيع أن نصنع أبطال من كل حمامة من خلال التعامل معها وتدريبها ومشاركتها فى السباقات المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يهوى بيع الحمام بقدر شراءه وتربيته.

عشق منعم للحمام الزاجل واستمراره فى تربيته لا ينتهى إذ قال: لدى 4 أبناء وجميعهم لا يهوون تربية الحمام ولا يحبونه بسبب ارتباطى كأب بالحمام أكثر منهم فى بعض الأحيان، مختتماً حديثه ضاحكاً: "ممكن أكون مسافر عدة أيام وارجع أسأل على الحمام قبل أولادى، ولكنهم لو تعاملوا معه وشافوا الوفاء هيقدروا ده فالحمام زى أولادى فى نفس الغلاوة والوفاء".