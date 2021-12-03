جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون غدا السبت، الطقس نهارا، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد أما حالة الطقس ليلا - بارد على الأنحاء كافة.





والظواهر الجوية، أتربة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة (مساء) على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا). أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2.25 متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 23 15

الاسكندرية 22 16

وادى النطرون 23 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 21 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 12

بورسعيد 24 15

دمياط 24 15

الزقازيق 23 14

المنصورة 23 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 23 14

رفح 22 15

رأس سدر 23 13

نخل 19 11

نويبع 24 15

طابا 20 15

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 16

الفيوم 23 13

بنى سويف 22 12

المنيا 24 12

أسيوط 24 10

سوهاج 25 11

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

ادفو 28 13

أبوسمبل 27 12

الوادى الجديد 25 13

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أتربة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد بدرجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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