قومى المرأة: العنف ضد السيدات يعد انتقاصا من حقها كإنسانة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة سوزان القلينى مقررة لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، أن العنف ضد المرأة يعد انتقاصا من حق المرأة كإنسانة، مشيرة إلى جهود اللجنة فى إطلاق مرصد لرصد صورة المرأة ومظاهر العنف ضدها فى وسائل الإعلام و الدراما.





جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التى نظمتها اللجنة بعنوان "دور الإعلام فى التصدى للعنف ضد المرأة"، بحضور الدكتور أحمد زايد عضو المجلس وعالم الاجتماع، والدكتورة درية شرف الدين رئيسة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ونهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك فى إطار احتفالات المجلس بحملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ومن جانبها، أكدت الدكتورة درية شرف الدين أن وسائل الإعلام يقع على عاتقها مسؤولية إصلاح الصورة النمطية للمرأة، والقضاء على التحرش، ووقف التمييز بينها وبين الرجل فى تولى الوظائف والترقى، موضحة أهمية دور البرامج الدينية فى توعية الناس بحقوق المرأة.

وبدوره، عرض الدكتور أحمد زايد دور الإعلام على المرأة والأسرة والمجتمع، وتأثيره على العلاقات الاجتماعية، مؤكدا أهمية دور الإعلام ومسؤوليته فى عرض النماذج المشرفة من النساء الناجحة فى المجتمع، مبديا سعادته بالرسائل التى أعدتها لجنة الإعلام بالمجلس ليتم بثها من خلال كافة وسائل الإعلام لنشر الوعى بالقضية.

كما أوضحت الدكتورة نهاد أبو القمصان أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" تعد من أهم الاتفاقيات الدولية، مؤكدة ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بتوعية المجتمع بها بطرق حديثة وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعى التوظيف الأمثل فى توعية المجتمع.

وبدوره، أشار الدكتور أحمد مختار إلى ضرورة صياغة رؤية إعلامية واضحة فى ما يخص قضايا المرأة، والتركيز على دور الرجل فى مساندة المرأة للحصول على حقوقها.

وقد خلصت الندوة إلى مجموعة مهمة من التوصيات سيتم صياغتها بشكلها النهائى لتدرج ضمن خطة عمل لجنة الإعلام وفقا لاستراتيجية المجلس لهذا العام.

ومن المقرر أن يعقد المجلس القومى للمرأة يوم الخميس المقبل، فى إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، ندوة يعرض خلالها أعمال شباب الجامعات ورؤيتهم لمناهضة العنف ضد المرأة.