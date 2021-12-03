ننشر شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2020/2019

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2019 - 2020.





ووضعت الهيئة شروطا للمتقدمين للتعيين فى هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، وتضمنت:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن (جيد).

2- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة فى 13/ 12/ 2021 تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكترونى بالنسبة لدفعة 2019.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة فى 24/ 12/ 2021 تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكترونى بالنسبة لدفعة 2020.

4- أن تتوافر فى المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التى ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإليكترونى من هنا خلال الفترة من 7/ 12/ 2021 إلى 13/ 12/ 2021 لدفعة 2019، و خلال الفترة 18/ 12/ 2021 إلى 24/ 12/ 2021 لدفعة 2020، وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة بشكل واضح ودقيق وأن يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

وأن تسحب وتقدم الملفات خلال الفترة من 18/ 12/ 2021 إلى 1/ 1/ 2022 لدفعة 2019، وخلال الفترة من 8/ 1/ 2022 إلى 22/ 1/ 2022 لدفعة 2020، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكترونى للنيابة الإدارية من هنا

ويشترط لسحب ملف التقديم، التالى:

1- احضار وثيقة التعارف التى تم طباعتها من على الموقع الإلكترونى (عدد 5 نسخ) .

2- احضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكترونى.

يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكترونى واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.