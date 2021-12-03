جدة - نرمين السيد - شنت مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حمله مكبرة فى 10 محافظات (الشرقية، الغربية، القاهرة، دمياط، المنوفية، جنوب سيناء، قنا، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية) فتشت خلالها على 266 مركزا لبيع وتداول الادوية واللقاحات فى المحافظات خلال شهر نوفمبر وتم رصد 117 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.





وتم إصدار 20 قرارا إداريا لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص بـ 58 منشأة بيطرية بمحافظات: "الشرقية، الغربية، قنا، الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، الجيزة، دمياط، القاهرة"، تم عمل 2 محضر جنح بمحافظتى القاهرة، قنا، وتم عمل 21 محضرا إداريا بمحافظات "الشرقية، المنوفية، دمياط، القاهرة"، وتم تنفيذ قرارات الاغلاق لـ36 مركزا بيطريا مخالفا بمحافظات "الغربية، القاهرة، الدقهلية". وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة. ويأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: التفتيش على 266 مركز بيع أدوية ولقاحات بيطرية خلال شهر نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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