بدء العمل فى مشروع الصرف الصحى بغرب أسوان ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان، بدء العمل فى مشروع الصرف الصحى بقرية غرب المحافظة، وهو الذى توازى مع مواصلة جلسات الاستماع لمطالب واحتياجات أهالى قرى مركز أسوان؛ لإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وأشار المحافظ خلال بيان صادر اليوم الجمعة، إلى أن هناك متابعة متواصلة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، من أجل تلبية كافة المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية. ومن جانبه أوضح ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة بالمحافظة، أنه تم عقد جلسة استماع مع الأهالى بقرية كركر والتى تقع جنوب مدينة أسوان ويبلغ تعدادها حوالى 2500 نسمة وتشمل 2164 منزلا، مشيرا إلى أن الجلسة شهدت طرح مختلف الاحتياجات والمطالب بالقرية والتى تمثلت فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتعليم والاتصالات، بالإضافة إلى التموين والشباب والرياضة، علاوة على البريد والمواصلات العامة.

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