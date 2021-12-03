محمد صلاح ورونالدو يقودان التشكيل المثالي للجولة 14 من الدوري الإنجليزي

اختارت شبكة "هو سكورد" العالمية نجمنا المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في التشكيل المثالى للجولة الرابعة عشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وتألق محمد صلاح في الجولة الرابعة عشرة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، وسجل نجمنا المصري هدفين فى فوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشهد التشكيل المثالي للجولة الـ14 تواجد 3 لاعبين من ليفربول هم صلاح جوردان هندرسون، والمُهاجم البرتغالي دييجو جوتا.

فيما تواجد من مانشستر يونايتد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي استطاع تسجيل ثنائية في مرمى آرسنال.التشكيل المثالي للجولة الـ14 بالدوري الإنجليزي:



حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنهام هوتسبير).

خط الدفاع: تشارلي تايلور (بيرنلي)، ماكس كليمان (ولفرهابتون)، أنطونيو روديجر (تشيلسي)، ستيوارت دالاس (ليدز يونايتد).

خط الوسط: رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي)، جوردان هندرسون (ليفربول)، ماسون ماونت (تشيلسي)، محمد صلاح (ليفربول).

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، دييجو جوتا (ليفربول).

التشكيل المثالي بحسب هو سكورد