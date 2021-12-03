خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى أون لاين

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خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أون لاين، الكثير من عمليات البحث تجرى خلال الساعات الماضية بغية معرفة الطرق التى من خلالها يمكن تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

دوت الخليج

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

وتسهل عملية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى من خلال الإنترنت، للموطن أكثر من القيام بذلك من خلال المكاتب المعينة بهذا الإجراء.

دوت الخليج ينشر خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

ومن الشروط اللازمة لنقل خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى، من خلال الإنترنت تكون مع ضرورة أن تكون سارية وأن تكون محل إقامته محددة داخل المحافظة.

ونشير فى السطور التالية الخطوات التى من خلالها يمكن الحصول على بطاقة تموين جديدة، أو خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى عن طريق الأون لاين.

رابط نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

أولًا نشير إلى خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أون لاين، يلزم الضغط على الرابط التالي والذى به بوابة مصر الرقمية، وهو كالتالي: https://digital.gov.eg/categories/5ce6953967c10324bfa190d.

وأيضًا يجب على المواطن الراغب فى نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى أن يقوم بالضغط على أيقون تموين، ومن ثم يتم الضغط على أيقونة النقل من محافظة إلى أخرى والتى من خلالها تبدأ أولى الخطوات المحددة لنقل البطاقة.

ومن ثم يلزم على المواطن الضغط على أيقونة أبدأ الخدمة والتى تتيح عرض جميع البيانات الخاصة بالفرد الراغب فى نقل البطاقة التموينية.

ومن ثم تقوم أيضًا بتحديد أى المحافظات التى تسعى اختيار المحافظة التى ترغب فى التحويل إليها.