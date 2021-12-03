/664109/محافظ-البحيرة-يوجه-التحية-والتهنئة-لجميع-أبناؤنا-ذوي-الهمم

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة والذى يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، يتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بخالص التهنئة لجميع أبناؤنا من ذوي الهمم، مؤكداً أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ولا يقلوا عن أقرانهم بل هناك من تميزوا وأبدعوا في العديد من المجالات العلمية والثقافية والسياسية والفنية والرياضية ولابد من تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم .

مشيراً إلى الجهود الكبيرة التى تقوم بها المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمشاركة مع العديد من المؤسسات الخدمية والخيرية بالتنسيق مع المجلس الإستشاري لشؤون ذوي الإعاقة، ليلقى أبناؤنا من ذوي الهمم كامل الدعم والرعاية والتكريم وخاصةً في العملية التعليمية، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة جميع مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى إفتتاح مدارس جديدة كمدرسة الأمل للمكفوفين والتى تم تطويرها بالكامل وفق أحدث النماذج والتقنيات والمواصفات العالمية وتوفير كافة المقومات والخدمات اللازمة لأبنائها الطلاب .

محافظ البحيرة يوجه التحية والتهنئة لجميع أبناؤنا ذوي الهمم

وأشار المحافظ أن الإحتفال باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة ليس مقتصراً على يوم واحد خلال العام فكل أيام السنة لهم، ونعمل فى ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، الذي دشن عاماً لذوي الهمم، سلط الضوء فيه على هدايا رب السماء للمجتمع فهم أصحاب الموهبة والعزيمة والإرادة ولهم التحية والتقدير .

وأشار إلى أن هناك إهتماماً غير مسبوق من الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية بذوي الهمم لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم في شتى المجالات وتنمية مهارتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع .

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة، نظمت أمس الأول إحتفالية كبرى بتلك المناسبة قرر خلالها اللواء المحافظ تقديم دعم إضافي بقيمة مليون جنية لتوفير كافة الأجهزة التعويضة والأطراف الصناعية اللازمة بواقع ٥٠٠ ألف جنية من المحافظة و٥٠٠ ألف جنية أخرى من الجمعيات .

كما قام اللواء هشام آمنة بتوزيع عدد من المساعدات على مستحقيها ومنها ٢٧ كرسي متحرك و١٥ كرسي كهربائي و١١ طرف صناعي و١٤ سماعة أذن و٢ دراجة بخارية ومبلغ مالي مقدم من جمعية عطاء لأحد المواطنين لشراء ٢ طرف صناعي .

وكذا تقديم شهادات إجتياز الدورة التدريبية للمتدربين، وكذا تقديم شهادات التقدير وتكريم كل من المتميزين من ذوي الإحتياجات الخاصة والجهات المشاركة والحاصلين على مراكز عالمية وعربية وجمهورية بمختلف المسابقات بالتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الإجتماعي ومركز الإبداع الفني والأزهر والكنيسة والشركاء من المراكز الطبية والمستشفيات والمعامل المشاركة .