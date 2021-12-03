/664110/غلق-٢٠-محل-تجاري-مخالف-وتحرير-٨٥-محضر-متنوع-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

غلق ٢٠ محل تجاري مخالف وتحرير ٨٥ محضر متنوع بالبحيرة

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن تحرير ٨٥ محضر متنوع ما بين إشغالات وعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية وإعلانات بدون ترخيص بمركزي كوم حمادة وأبو المطامير .

بالإضافة إلى رفع ٦٥٨ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع والميادين والطرق عبارة عن ( ٣٦٩ حالة إشغال بدمنهور - ١٦١ حالة إشغال بأبو المطامير - ٣٠ حالة إشغال بالدلنجات - ٧٠ حالة إشغال بأبو حمص ) كما تم غلق ٢٠ محل اداري بدون ترخيص بمركز ومدينة كوم حمادة.

كما قام اللواء هشام آمنة بتوزيع عدد من المساعدات على مستحقيها ومنها ٢٧ كرسي متحرك و١٥ كرسي كهربائي و١١ طرف صناعي و١٤ سماعة أذن و٢ دراجة بخارية ومبلغ مالي مقدم من جمعية عطاء لأحد المواطنين لشراء ٢ طرف صناعي .

وكذا تقديم شهادات إجتياز الدورة التدريبية للمتدربين، وكذا تقديم شهادات التقدير وتكريم كل من المتميزين من ذوي الإحتياجات الخاصة والجهات المشاركة والحاصلين على مراكز عالمية وعربية وجمهورية بمختلف المسابقات بالتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الإجتماعي ومركز الإبداع الفني والأزهر والكنيسة والشركاء من المراكز الطبية والمستشفيات والمعامل المشاركة .