/664094/كأس-العرب-التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-العراق-والبحرين-بالجولة-الثانية

حسم التعادل اليلبي نتيجة مباراة البحرين والعراق، في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأت مباراة البحرين والعراق بقوة من قلب الطرفين، في محاولة تسجيل هدف في اللقاء وإقتناص الثلاث نقاط من المباراة.

وجاءت الإلتحامات القوية بين لاعبي المنتخبين بكل قوة، من إنطلاقة المباراة، ليشهر حكم اللقاء أول بطاقاته الصفراء في نهاية الربع ساعة الأول، على لاعب العراق.

كما شهدت المباراة على تبديل مبكر في اللقاء للمنتخب البحريني في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بخروج مدافع بمركزه، بسبب الإصابة.

نتيجة مباراة قطر والبحرين:

انتهت أحداث مباراة منتخب قطر والبحرين، بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق العنابي، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2021 قطر.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى من البطول، والتي تجمع كلا من البحرين والعراق وعمان في المجموعة.

سجل عبد العزيز حاتم مهاجم قطر، الهدف الوحيد والغالي في المباراة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية ورأسية أجمل يسكنها الشباك.

تشكيل قطر في المباراة:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: همام أحمد - بيدرو ميجيل – بشام هشام – بسام الراوي

خط الوسط: محمد وعد – عبد العزيز حاتم – طارق سلمان – خوخي بوعلام

خط الهجوم: المعز علي – أكرم عفيف

تشكيل البحرين كالتالي:

حراسة المرمى: سيد شبر

خط الدفاع: أحمد بو غمار – سيد رضا – وليد الحيام

خط الوسط: سيد ضياء – محمد الحردان – كميل الأسود - علي مدن

خط الهجوم: محمد الرميحي – مهدي الحميدان - جاسم الشيخ

العراق تعود في اللاحظات الأخيرة بتقنية الفار وتحقق التعادل مع عمان

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المنتخب العراقي والعماني، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 للمنتخبات، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

وسجل المنتخب العماني الهدف الأول في المباراة، في بداية الشوط الثاني من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وعاد المنتخب العراقي في نتيجة المباراة، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من القوت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، والتي تصدى لها الحارس في المرة الأولى، لتعاد ويسجلها المنتخب العراقي.

سارت أحداث مباراة العراق وعمان على أتم الأجواء الممتعة والقوية بين الفريقين، لتأتي نتيجة المباراة وتحسم المباراة بالتعادل من خلال الإستعانة بتقنية الفار.