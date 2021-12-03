أجندة مزدحمة علي طاولة "الشيوخ".. «أكاديمية المحاماه» و«قانون المسنين» علي رأس الأولويات..والجامعات الأهلية باللجان النوعية

/664096/أجندة-مزدحمة-علي-طاولة-الشيوخ-أكاديمية-المحاماه-وقانون-المسنين-علي-رأس-الأولوياتوالجامعات-الأهلية-باللجان-النوعية

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ أعمالها الأسبوع المقبل، و يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن المقترح المقدم من النائب سامح عاشور الخاص بأكاديمية المحاماه وذلك بعد أن تم سحب الأرضى المخصصة لها.

كما يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، و تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم وشهدت المناقشات في الجلسات البرلمانية لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، جدلًا حول المادة الثانية من مشروع قانون حقوق المسنين والتي تتضمن عددًا من التعريفات، كما وافق المجلس على حذف البند الخاص بإنشاء نادي للمسنين.

جدول أعمال لجان الشيوخ

حيث تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد اجتماعا لاستكمال مناقشة موضوع الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد رمضان سيد بشان إنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية، كما تعرض اللجنة موضع " البوتجاز ودخول فصل الشتاء ".

لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش ملف الجامعات الأهلية

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس اجتماعا الأحد القادم لمناقشة ملف " الجامعات الاهلية ..الدور والأهمية " .

الشباب والرياضة تستكمل مناقشة أنشطة الدولة تجاه الشباب الدارسين في الخارج

وتستكمل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد ابو هشيمة اجتماعاتها على مدار الأيام القادمة لمناقشة عدد من الملفات المعروضة والمطروحة فى اللجنة وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بمناقشة استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالنشء وماتم تنفيذه منها ، ومناقشة أنشطة الدولة تجاه الشباب الدارسين في الخارج، ومناقشة الأثر التشريعي للمواد التي وافق علي تعديلها مجلس الوزراء لقانون رقم 71 لسنة 2017 .

الشئون الدينية تستعرض دور أروقة الجامع الأزهر وتعظيم دور خطبة الجمعة

وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر، اجتماعاات لعرض ودراسة ومناقشة بعض الملفات المطروحة على طاولة اللجنة وتبدأ اللجنة اجتماعاتها يوم الأ حد لمناقشة ودارسة " دور أروقة الجامع الأزهر فى التوعية الدينية والثقافية وتقديم المقترحات التي تعظم من دور الأروقة".

وتستمر اللجنة برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر فى عرض مناقشة ودراسة " تعظيم دور وأهمية خطبة الجمعة فى تنمية الوعي الرشيد وتقديم المقترحات التي تعظم من دور خطبة الجمعة ".

“الصحة والسكان” تناقش تحسين أوضاع الأطباء

فيما تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمد جزر اجتماعا لمناقشة تحسين أوضاع الأطباء .