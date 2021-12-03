"في يومهم العالمي"..مرثا محروس:نسعي لفتح السبل لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع والبحث الدائم لحقوقهم

/664098/في-يومهم-العالميمرثا-محروسنسعي-لفتح-السبل-لدمج-ذوي-الإعاقة--في-المجتمع-والبحث-الدائم-لحقوقهم

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ذكرى اليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة الموافق ٣ ديسمبر تأتي لتذكر الجميع بواجبهم الاجتماعي تجاه أهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وللتأكيد على حقهم في المشاركة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

مرثا محروس:نعمل على ملف الإرشاد الأسري في مجلس النواب

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بيان لها، أن ملف الإعاقة مازال مفتوحا حيث يتطلع ذوي الإعاقة للمزيد من العمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابعت محروس:" نعمل على ملف الإرشاد الأسري في مجلس النواب ونسعي لفتح السبل لدمجهم في المجتمع والبحث الدائم لحقوقهم بالإضافة إلى جهود الدولة ومؤسساتها في إزالة أي حواجز تمنعهم من ممارسة حقهم مع توفير لهم فرص وجودة أفضل للحياة، ويعد الاهتمام بمجال الإعاقة بمثابة محور مهم من محاور التنمية الشاملة وفقا لخطة ورؤية مصر الاستراتيجية".

وشددت محروس، على ضرورة تبني حملات إعلامية توعية بالمجال وكيفية التعامل معهم والتأكد من أنهم يحصلون علي حقهم في العمل الذي خصص لهم وأنا بدوري أطلقت حملة "أطفالنا مستقبلنا" لتعليم الأطفال مما يعانون من صعوبة التعلم والتخاطب وأشارت إلى ضرورة تضامن كافة الجهات المعنية بضمان حقوقهم حتى تتحقق التنمية بصورة كاملة ويكون المجتمع انساني كما يجب أن يكون.