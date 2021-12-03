شيرين عبد الوهاب تصدر بيانًا يؤكد انفصالها ويكشف حقيقة وجود خلافات مع طليقها

/664099/شيرين-عبد-الوهاب-تصدر-بيانا-يؤكد-انفصالها-ويكشف-حقيقة-وجود-خلافات-مع-طليقها

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا أعلنت خلاله انفصالها عن الفنان حسام حبيب، تأكيدًا للأنباء المتداولة أمس بشأن هذا الأمر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل البيان الصحفي الذي أصدرته شيرين عبد الوهاب بخصوص انفصالها.

قالت شيرين في البيان إنها انفصلت رسميًا عن الفنان حسام حبيب، وأهابت الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدةً أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب تنفي وجود خلافات بينها وبين حسام حبيب

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، موضحة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

تسريب تسجيل صوتي لشيرين عبد الوهاب تروي فيه تفاصيل انفصالها

كانت أجرت الإعلامية نضال الأحمدية، لقاءً مسجلا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب تم نشره على موقع "الجرس" اللبناني

وقالت شيرين خلال الحوار: "أنا حاليًا ببني شيرين جديدة.. وأنا بقوى مش بضعف، والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى.

وتوجهت شيرين عبد الوهاب بالشكر إلى نضال، قائلة: "بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي.. الطبيب النفسي زي النسا زي الباطنة زي الجلدية، على فكرة اللي مش بيعترف أنه محتاج دكتور نفسي بيكون جاهل ومش فاهم مقداره إيه في الدنيا لأن الإنسان بيتأثر لازم حد يلجمه زي الحصان، وأنا عندي دكاترة مش دكتور وعندي دكتور مصري وحلو جدًا".

شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها «كلها غيرانة»

وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، أمس، أحدث أغانيها "كلها غيرانة" عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي، وهي ضمن ألبومها الجديد المنتظر صدوره قريبا.

وتقول كلمات الأغنية :"

كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد

لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات

طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات

أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله

واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة

في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود مش مجهود عاملاه

خلوا اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا

من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا

خلوه يجي في وشنا لو عنده حاجة يقولنا

وبلاش بقي شغل قالولنا كفاية كلام عننا

الناس طول ما بتتكلم عنك ليك قيمة

جايبين سيرتك بالخير أو كانت دايرة نميمة

سيبها على الله وفكك طول ما النية سليمة

وأنا في المواضيع ده أنا واخده شهادة خبرة سنين

وكلام الناس بقى بالنسبالي زي البنزين

بيخليني أنور أكتر واثبت أنا مين