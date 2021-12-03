جامعة السويس في ضيافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (صور)

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استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وفدا من طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة السويس، بمقر التنسيقية، للتعرف عن قرب عما تقوم به التنسيقية وأنشطتها وكيفية إدارة الحوار بها.

يرصد تفاصيل استقبال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفدا من جامعة السويس

وبدأ اللقاء بترحيب ممثلي التنسيقية بوفد الجامعة، ثم بدأ الحديث حول التعريف بالتنسيقية وهيكلها التنظيمى، والتعرف على مهام لجان الدعم بها، ومسئوليات نادى المدربين والمركز الإعلامى ولجنة التنظيم، والدور الذى تقوم به المنتديات.

وشرح ممثلي التنسيقية الإستراتيجية الجديدة للتنسيقية، كما أستقبلوا العديد من الأسئلة والأفكار التى طرحها طلاب جامعه السويس، ورد عليها كل من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وعضو مجلس الأمناء، والنائب عمرو يونس أمين سر مجلسى النواب والشيوخ، والنائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة شيماء عبدالاله المتحدث الرسمي للتنسيقية وأمين سر المنتديات.

ثم عقدت جلسة محاكاة للمنتديات بمشاركة طلاب جامعة السويس، حول أليات النهوض بالسياحة، وأدارت الجلسه الدكتورة شيماء عبدالاله.

وفى ختام اللقاء تم عرض عدد من التوصيات التي إنتهت إليها جلسة المحاكاة. وحضر اللقاء من أعضاء التنسيقية، كل من محمد حامد وطاهر أبوزيد ويوستينا رامى.