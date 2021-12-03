نشرة أخبار الفن: شيرين عبد الوهاب تعلن انفصالها رسميًا.. سارة سلامة تحسم الجدل حول أسباب تغير ملامح وجهها.. وهذه مواعيد عرض حكاية «غرام بانتظام» والقنوات الناقلة

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شهدت الساحة الفنية ،اليوم الجمعة، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

شيرين عبد الوهاب تصدر بيانًا يؤكد انفصالها ويكشف حقيقة وجود خلافات مع طليقها

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا أعلنت خلاله انفصالها عن الفنان حسام حبيب، تأكيدًا للأنباء المتداولة أمس بشأن هذا الأمر.

قالت شيرين في البيان إنها انفصلت رسميًا عن الفنان حسام حبيب، وأهابت الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدةً أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، موضحة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

سارة سلامة تحسم الجدل حول أسباب تغير ملامح وجهها

أُثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية حول الفنانة الشابة سارة سلامة، بسبب ظهورها بملامح مختلفة تمامًا عما كانت تبدو عليه، الأمر الذي جعل الجمهور يتوقع خضوعها لعمليات تجميل كالفلير والبوتكس.

نفت سلامة تلك الشائعة خلال لقائها مع مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة قناة «MBC»: "أنا مش عارفة إيه اللي حصل، ومش مصدومة خالص أنا من أول ما طلعت وفي كلام وإشاعات بتطلع من أول ما بدأت ظهوري، أنا مش عارفة إيه سببه".

وتابعت سارة: "لو عملت عملية تجميل أنا هقول أنا مش هخاف من حاجة، لو في أي حاجة مضيقاني في شكلي وعايزة اغيرها هقول لأني شخص صريح ومش هدفي أثير الجدل، وده فلتر على الانستجرام لو أي حد استخدمه هيتغير شكله".

مواعيد عرض حكاية «غرام بانتظام» والقنوات الناقلة

تبدأ قناة «ON» في عرض حكاية «غرام بانتظام» ثاني حكايات الجزء الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، بدايًة من يوم السبت القادم الموافق 4 من شهر ديسمبر الجاري.

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء عبر قناة «ON» الساعة 8 مساءً، على أن يعاد في الساعة 2 صباحا و1 ظهرًا.

كما يعرض على قناة «ON دراما» في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد 5 صباحًا، 10 صباحا و 4 عصرًا.

فيما يذاع عبر قناة «MBC1» من الأحد إلى الخميس 4 عصرًا، 3 صباحًا، 8 صباحًا.

جمهور محمد رمضان يلتف حوله لالتقاط السلفي عقب صلاة الجمعة

التف الجمهور المصري بشكل كثيف حول الفنان و مطرب المهرجانات محمد رمضان عقب انتهاء صلاة الجمعة لمصافحته والتقاط السلفي معه، لطالما اعتبره البعض من الشباب نموذج يحتذى به.

نشر رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استعرض خلاله إقبال الجمهور عليه، وعلق قائلًا: "بعد صلاة الجمعة من أرض بولاق أبو العلا.. جمعة مباركة".